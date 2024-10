F1, Leclerc domina in Texas e sogna in grande: “Ora il nostro obiettivo è il Mondiale”

Charles Leclerc ha vinto per dispersione il Gran Premio degli Stati Uniti, valevole come sestultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Carlos Sainz, firmando la seconda doppietta Ferrari dell’anno (dopo Melbourne) e conquistando la sua terza affermazione personale del 2024. Al COTA di Austin il podio è stato completato dalla Red Bull di Max Verstappen, sempre più leader del campionato.

“Sono molto contento. Non era stato un weekend facile fino a ieri, avevo faticato un po’ a trovare il feeling con la macchina ma ero fiducioso di poterci riuscire in gara, ed in effetti è successo. Dopo la Sprint pensavamo che gli altri sarebbero migliorati molto oggi, ma alla fine siamo stati comunque in vantaggio. Non potevamo sognare nulla di meglio“, le parole a caldo di Leclerc.

Il nativo del Principato ha poi commentato la partenza, in cui è balzato dal quarto al primo posto sfruttando lo scontro ravvicinato in curva 1 tra il pole-man Norris e Verstappen: “È stata una gran bella curva 1 per me, è esattamente quello che volevo fare. Ho avuto un buono spunto al via, sapevo che saremmo stati molto vicini alla prima curva. Ieri sono stato un po’ la vittima, trovandomi nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre oggi ho trovato un vantaggio e questo ha agevolato il nostro primo stint, in cui avevamo un passo straordinario. Il secondo stint è stato di gestione del vantaggio“.

“Abbiamo avuto un gran passo per tutto il weekend e soprattutto in gara. Devo ringraziare gli ingegneri, perché hanno lavorato come dei pazzi negli ultimi mesi portando degli aggiornamenti che avevamo già a Singapore e negli ultimi GP, che stanno dando dei frutti. Il team sta lavorando benissimo, anche con i pit-stop. Tutto ha funzionato alla perfezione”, aggiunge il ferrarista.

La Scuderia di Maranello, grazie a questo uno-due in Texas, torna in lizza per il Mondiale costruttori riportandosi a -8 dalla Red Bull e a -48 dalla McLaren quando mancano cinque tappe al termine della stagione: “Ora il nostro obiettivo è il titolo. La strada è lunga, però è un buon inizio per questo trittico di gare“, ha dichiarato Charles nell’intervista post-gara.