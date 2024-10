F1, Lando Norris: “Sono contento della prestazione. Ferrari veloci, sarà dura domani”

Qualifiche particolarmente tirare a Città del Messico, sede del 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito centroamericano, la Ferrari è andata a prendersi la pole-position con lo spagnolo Carlos Sainz a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e la McLaren del britannico Lando Norris. Una grande prestazione dello spagnolo con la Rossa, molto veloce anche sul passo gara. L’altra SF-24 del monegasco Charles Leclerc farà compagnia a Norris in seconda fila.

Lando sperava di essere più avanti, dopo una FP3 incoraggiante, ma la situazione nelle qualifiche ha visto un’evoluzione particolare. “Sinceramente sono contento della prestazione. Siamo stati sì veloci nelle prove libere, ma probabilmente abbiamo trovato prima degli altri il limite, cosa che invece per i nostri competitors è avvenuto nel corso di queste qualifiche“, ha raccontato Norris.

“Verstappen è salito di colpi e soprattutto Sainz è stato veloce in tutte le configurazioni, per cui per domani sarà tra i candidati alla vittoria. Le Ferrari, in particolare, hanno fatto vedere un gran passo gara, quindi per noi sarà dura domani. Vedremo poi cosa accadrà al via, difficile ora come ora cosa potrà accadere“, ha concluso il pilota della McLaren.

Il via della gara sarà alle 21.00 italiane e la partenza sarà sicuramente un momento importante, visto che spesso l’effetto scia ha fatto la differenza all’ingresso di curva-1.