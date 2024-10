F1, Lando Norris: “La pista presenta diverse incognite, ma la macchina ci permette di stare davanti ovunque”

Lando Norris è pronto al tutto per tutto in questo finale di stagione. Dopo le 3 settimane di sosta, infatti, il Mondiale di Formula Uno 2024 torna in scena e lo fa con l’attesissimo trittico americano. Si inizierà nel corso di questo weekend con il Gran Premio degli Stati Uniti, quindi sarà la volta del Gran Premio del Messico, prima di chiudere con il Gran Premio di San Paolo.

Tre appuntamenti di estrema importanza per una lotta al titolo che, se fino a qualche mese fa sembrava saldamente nelle mani di Max Verstappen, ora qualche dubbio sta sorgendo. Il portacolori del team McLaren, dopotutto, si è portato a 52 lunghezze di distacco dal tre-volte campione del mondo con una MCL38 che, al momento, appare la vettura migliore del lotto.

Il pilota inglese inizia il suo racconto da quanto fatto nel corso della pausa: “Diciamo che ho fatto un po’ di tutto per trascorrere il tempo. Volevo continuare di slancio dopo la vittoria di Singapore ma penso che avremo ancora un buon ritmo. La sosta è stata utile per me e per tutto il team per rilassarci e serrare le fila in vista del finale di stagione”.

Secondo Lando Norris la McLaren potrà essere protagonista anche al COTA: “Credo che avremo fiducia come a Singapore, anzi forse di più. Anche la scorsa stagione eravamo partiti forte nel weekend. Questa volta ci saranno diverse incognite da affrontare: nuovo asfalto, nuovi cordoli. Ad ogni modo la macchina ci può permettere di stare davanti un po’ ovunque. La Sprint Race? Come sempre sappiamo che può succedere di tutto e che, non sempre, si riesce a partire nella maniera ideale”.