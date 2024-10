F1, Lando Norris: “Il mio giro è stato scioccante. Abbiamo sofferto tutto il giorno”

Sicuramente tra i delusi della Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti c’è Lando Norris. Il pilota della McLaren ha concluso al quarto posto, non riuscendo a mettere pressione al grande rivale Max Verstappen, che invece ha firmato il miglior tempo e domani partirà davanti a tutti nella Sprint. Norris è stato battuto anche da George Russell e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo.

Norris ha commentato così la sua qualifica, soffermandosi anche sui problemi odierni della McLaren: “Abbiamo sofferto tutto il giorno con l’assetto e con il bilanciamento. Sono anche abbastanza contento perchè poteva anche andare peggio, visto che il mio giro è stato scioccante. Non è una giornata terribile, poteva andare peggio, ma poteva anche andare meglio”.

Ancora il britannico sulle sue possibilità in vista della sprint di domani: “Non saprei davvero cosa aspettarmi dalla sprint. Credo che siamo nella posizione che ci meritiamo anche con il passo. Non riesco davvero a farmi un’idea di come possa andare”.