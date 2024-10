F1, la McLaren deve fare gioco di squadra per puntare al Mondiale piloti. E la Sprint offre una doppia occasione

Max Verstappen 331, Lando Norris 279. Si riparte da questa situazione di classifica dopo tre settimane di sosta al COTA di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti 2024, sestultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 52 punti dividono gli unici due piloti ancora realmente in lizza per il titolo, con tutti gli altri ormai quasi definitivamente tagliati fuori dai giochi (Leclerc è a -86).

Verstappen ha ancora un discreto margine di sicurezza a livello numerico, ma il trend degli ultimi mesi è piuttosto allarmante (non vince da Barcellona) in vista di un finale di campionato che potrebbe regalare grandi emozioni. L’olandese della Red Bull ha stretto i denti nel tentativo di limitare i danni con una macchina sicuramente inferiore alla McLaren, ma il vantaggio su Norris si sta assottigliando gara dopo gara.

Nonostante le tante occasioni perse nell’arco della stagione, Lando può ancora sperare di completare la rimonta sul leader della generale ma a questo punto il margine d’errore è minimo e in ogni caso non sarà più padrone del suo destino. Al 27enne nativo di Hasselt, infatti, basterebbe arrivare sempre secondo (tra Sprint e GP) da qui ad Abu Dhabi per laurearsi Campione del Mondo a prescindere dai risultati del suo avversario.

Norris, costretto a fare quasi bottino pieno nelle ultime sei tappe del campionato, avrà dunque bisogno di alleati che si inseriscano tra la sua MCL38 e la RB20 di Verstappen per togliere punti al fenomeno neerlandese. McLaren, ormai lanciatissima verso la conquista del Mondiale costruttori, dovrà inoltre fare gioco di squadra (se necessario) sacrificando eventualmente Oscar Piastri per dare una mano a Lando nella lotta al titolo. Austin rappresenta già una chance importante per il 24enne di Bristol, che avrà a disposizione anche la Sprint per avvicinarsi ulteriormente all’amico-rivale Max in classifica.