F1, Kimi Antonelli torna al volante della Mercedes in Messico: sostituirà Hamilton nella FP1

Una nuova opportunità. Il 2025 sarà un anno importante per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano avrà l’onere e l’onore di guidare la Mercedes nel Mondiale di F1, affiancando il britannico George Russell e prendendo il posto del sette-volte campione del mondo Lewis Hamilton, che come è noto approderà in Ferrari. Una scelta coraggiosa quella di Toto Wolff (Team Principal della Stella a tre punte), spinto dalla voglia di rinnovare il team e convinto del grande talento di Antonelli.

E così, dopo un esordio con il “botto” nella FP1 a Monza che avrebbe preferito evitare (incidente senza conseguenze per lui alla curva Parabolica), Kimi si calerà nuovamente nell’abitacolo della W15 nella prima sessione di prove libere di oggi in Messico (ore 20.30 italiane). Un’ora a disposizione per comprendere ancora meglio i meccanismi con il team ed estrarre più informazioni che si può in vista dell’anno venturo.

“Non vedo l’ora di guidare nelle FP1 e fare la mia parte per aiutare la squadra a partire bene in pista questo weekend. È un circuito nuovo per me e ho lavorato duramente per prepararmi. L’altitudine lo rende unico ed è una sfida che sono entusiasta di affrontare. Voglio ringraziare il team per avermi dato questa opportunità di contribuire“, ha commentato il 18enne nostrano.

Da par suo, Wolff ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di vedere Kimi continuare il suo percorso di crescita in pista in Messico“. Di sicuro sarà una FP1 che attirerà ulteriormente l’attenzione degli appassionati, in quello che è a tutti gli effetti un antipasto del 2025.