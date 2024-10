F1, GP USA 2024: risultati e classifica prove libere: Sainz e Leclerc svettano ad Austin, 3° Verstappen davanti a Norris

Calato il sipario sul primo e unico turno di prove libere del GP degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Si tratta di un week end particolare, il quarto dell’annata con la Sprint Race, che va a scompaginare le carte di quanto accade normalmente nel fine-settimana. Il primo aspetto da considerare è stata propria l’unica sessione di libere a disposizione dei team.

Per via della presenza della Sprint, sempre quest’oggi e nella notte italiana, ci saranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della gara del sabato. Pertanto, ai piloti e alle squadre è stato richiesto uno sforzo ulteriore per massimizzare la propria prestazione senza errori, considerando i tempi decisamente ristretti rispetto al solito.

Una pista complicata e tecnica quella del Texas, con la caratteristica curva-1 in salita verso sinistra e poi la 2 in discesa a precedere il tratto caratteristico dello Snake: una serie di curve veloci che prende ispirazione dalle Maggots-Becketts di Silverstone. Dopo un lungo rettilineo nel secondo settore, la curva-12 è un punto critico per le frenate, a introdurre una serie di curve strette simili al Motodrom di Hockenheim.

Il migliore di questo turno di prove libere è stato lo spagnolo Carlos Sainz. L’iberico della Ferrari ha preceduto l’altro alfiere di Maranello, Charles Leclerc, di appena 0.021. Una buona SF-24 in queste libere, a precedere l’olandese Max Vestappen (Red Bull) e il britannico Lando Norris (McLaren).

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE GP USA F1 2024

1 Carlos Sainz Ferrari 1:33.602

2 Charles Leclerc Ferrari +0.021

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.253

4 Lando NorrisMcLaren +0.266

5 Oscar PiastriMcLaren +0.306

6 Lewis HamiltonMercedes +0.361

7 Kevin MagnussenHaas F1 Team +0.494

8 Fernando AlonsoAston Martin +0.510

9 Yuki Tsunoda RB +0.711

10 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.762

11 Pierre GaslyAlpine +0.773

12 George Russell Mercedes +0.834

13 Liam Lawson RB +0.841

14 Alexander AlbonWilliams +1.016

15 Lance StrollAston Martin +1.017

16 Sergio PerezRed Bull Racing +1.036

17 Esteban OconAlpine +1.204

18 Valtteri BottasKick Sauber +1.439

19 Franco ColapintoWilliams +1.646

20 Zhou GuanyuKick Sauber +3.617