F1, Fred Vasseur: “Sul caso T-Tray, se è tutto vero è più che barare. L’ala della McLaren a Baku non era legale”

Non si è assolutamente nascosto Fred Vasseur nell’intervista al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti. Il Team Principal della Ferrari ha parlato sia del risultato di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente terzo e quinto, ma anche dei casi riguardanti Red Bull e McLaren, che sono esplosi nelle ultime settimane.

Prima di tutto un commento sulla prestazione della Ferrari dopo la qualifica sprint: “Il risultato non è quello che ci aspettavamo per la qualifica. Questa mattina con le gomme dure eravamo davanti a tutti. Con le medie nel Q1 e Q2 è andato tutto bene, mentre nel Q3 è mancato un po’ di passo con le soft. Comunque c’è continuità pensando anche ai risultati delle tre gare precedenti”.

Ancora sulla qualifica, ma anche sulle differenze viste tra le varie scuderie: “Sicuramente mi aspettavo meglio di un terzo e quinto posto. Siamo comunque tutti vicini e ci sono state tante variazioni in base alla gomma usata. Mercedes è andata bene con le soft e anche Red Bull, mentre noi il contrario. Il passo gara è comunque ottimo ed in gara non dovremo usare la soft”.

Sulle possibilità di giocarsi la vittoria domani: “Assolutamente si, quando parti dal terzo posto devi puntare alla vittoria. Sicuramente avremo il passo per vincere”.

Sul caso T-Tray riguardante la Red Bull: “Esattamente non conosco tutti i dettagli della storia. Non è assolutamente possibile cambiare assetto tra qualifiche e gara. Se dovesse essere successo è più che barare. Se è successo è una cosa enorme. Penso che la FIA ha la possibilità di intervistare tutte le persone coinvolte e capire cosa è successo in passato”.

Il numero uno della Ferrari ha parlato anche dell’ala della McLaren del GP di Baku: “Per me l’ala della McLaren a Baku non era legale. Se è un errore è una cosa, ma avere quel tipo di divario non è legale”.