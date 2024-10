F1, Max Verstappen: “Duello con Norris? Non voglio commentare. Le difese erano complicate”

Max Verstappen tira un sospiro di sollievo dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, infatti, il pilota olandese avrebbe concluso al quarto posto, ma ringrazia i 5 secondi di penalità comminati a Lando Norris per segnare una pagina importante per la corsa al titolo.

Charles Leclerc ha vinto la gara con 8.5 secondi su Carlos Sainz quindi terzo proprio Max Verstappen a 19.3 dopo la penalizzazione di Lando Norris che si ferma, quindi, in quarta posizione. Quinto Oscar Piastri, sesto George Russell, settimo Sergio Perez, quindi completano la top10 Nico Hulkenberg, Liam Lawson e Franco Colapinto.

Al termine della corsa texana il pilota tre-volte campione del mondo, ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da Jenson Button: “Una gara difficile dato che non ho mai avuto il passo giusto per attaccare. Il podio me lo prendo molto volentieri. Completamente diverso rispetto alla Sprint Race di ieri. Soffrivo parecchio di sottosterzo, anche in frenata. Per questo motivo le difese si facevano complicate e ogni volta che mi attaccavano non potevo frenare tardi”.

Il momento clou è stato ovviamente il corpo a corpo finale con Lando Norris, con l’inglese che, dopo essere stato mandato leggermente largo dal pilota della Red Bull, lo ha superato da fuori pista e si è beccato la penalizzazione: “Io ho il mio pensiero su quanto accaduto e non voglio dirlo davanti ai microfoni. Ci sono gli steward che devono decidere queste cose, per cui saranno loro a decidere”.