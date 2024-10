F1, George Russell: “Bella risalita dal fondo, lo stint con le hard ha fatto la differenza”

George Russell sapeva che doveva stringere i denti ma chiude comunque con un ottimo sesto posto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il pilota inglese ha dovuto risalire la china partendo dalla pit-lane dopo il botto di ieri con una W15 che si è dimostrata lontana dai migliori.

Charles Leclerc ha dominato la scena centrando la doppietta con il compagno di team Carlos Sainz quindi terzo posto per Max Verstappen dopo la penalizzazione di Lando Norris che si ferma, quindi, in quarta posizione. Quinta posizione per Oscar Piastri, sesta per George Russell, settima per Sergio Perez, ultimo a cedere nel confronto con l’inglese.

Al termine della gara sul COTA, il pilota della Mercedes ha raccontato le sue sensazioni: “La gara che sognavo. Abbiamo scelto di allungare al massimo lo stint con le hard per cambiare marcia nella seconda parte della corsa. La macchina non aveva la performance per puntare al podio, quello era evidente, per cui abbiamo stretto i denti e raccolto i frutti nella sezione conclusiva. Bello il duello con Sergio Perez, non potevo certo sperare in qualcosa di più in una gara lineare”.