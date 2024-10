F1, Carlos Sainz: “Un inizio incoraggiante. Abbiamo ancora margine di miglioramento”

Il venerdì del GP del Messico ha sicuramente sorriso alle Ferrari. In particolare è stato Carlos Sainz a mettersi in mostra, concludendo al secondo posto la FP1 e poi firmano il miglior tempo nella FP2. Sicuramente delle ottime notizie in vista delle qualifiche, ma anche il passo gara delle Rosse è stato eccellente con Sainz e Leclerc che hanno tutte le possibilità di ripetere la doppietta di Austin.

Sainz è apparso decisamente soddisfatto ai microfoni dei giornalisti al termine della FP2: “Questo è stato sicuramente un inizio molto incoraggiante”.

Sulla giornata di prove libere: “Complessivamente è stata una giornata positiva, perché abbiamo potuto completare il nostro programma e lavorare sul bilanciamento della vettura e sul setting, soprattutto nelle FP1. Nella seconda sessione abbiamo dovuto utilizzare la mescola C4 e raccogliere informazioni, soprattutto sul passo gara”

In vista di domani c’è grande fiducia per lo spagnolo: “Le FP3 saranno molto importanti per mettere a punto la vettura in vista delle qualifiche perché abbiamo ancora margine di miglioramento”