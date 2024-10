F1, Carlos Sainz: “Sprint divertente. Il passo è stato buono, incoraggiante per domani”

Carlos Sainz è stato uno dei grandi protagonisti della Sprint di Austin, nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2024 di Formula Uno, conclusa in seconda posizione dopo una splendida rimonta che lo ha visto superare in pista nell’ordine il compagno di squadra Charles Leclerc, la Mercedes di George Russell e (all’inizio dell’ultimo giro) la McLaren di Lando Norris.

“Qui ci si diverte sempre e siamo riusciti a fare un bel po’ di azione. Abbiamo fatto belle battaglie nei primi giri, poi alla fine stavo faticando con le gomme ma ho visto che anche Lando soffriva. Sapevo che se fossi entrato in zona DRS avrei potuto provare l’attacco e arrivare secondo. Ho fatto il sorpasso in curva 1, è stato divertente“, le parole a caldo del ferrarista spagnolo.

“La realtà è che non abbiamo gestito tanto le gomme. Ci siamo ritrovati in così tante battaglie che non ci siamo potuti concentrare su quello. Ma malgrado ciò il passo è stato buono. Questo è incoraggiante per domani. In qualifica la nostra macchina non è nelle condizioni migliori, ma cercheremo di fare il meglio oggi“, ha aggiunto il futuro pilota della Williams.