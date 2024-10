F1, Carlos Sainz: “Abbiamo fatto un passo avanti nelle qualifiche, domani saremo in lotta con i più veloci”

È un Carlos Sainz molto centrato quello di Austin, 19° week end del Mondiale 2024 di F1. Sulla tecnica e affascinante pista del Texas, lo spagnolo della Ferrari ha concluso in terza posizione le qualifiche che hanno definito la griglia di partenza del GP degli USA di domani. Un sabato nel quale il madrileno ha colto anche una piazza d’onore della Sprint Race a certificare il grande feeling con il layout degli States.

Nel time-attack il migliore è stato il britannico Lando Norris con la McLaren, a precedere l’olandese Max Verstappen con la Red Bull e per l’appunto Sainz. In quarta piazza si è classificato l’altro alfiere di Maranello, il monegasco Charles Leclerc. “L’obiettivo era fare meglio delle qualifiche della Sprint, dove avevamo terminato in quinta posizione. Lo step è stato compiuto“, ha raccontato Carlos.

“Ammetto di essere un po’ deluso perché nell’ultimo tentativo avevo un vantaggio di tre decimi rispetto al mio riscontro precedente nella Q3, ma poi le bandiere gialle mi hanno costretto ad alzare il piede dall’acceleratore“, ha raccontato il ferrarista.

In vista del GP di domani ci sono ambizioni: “Abbiamo il passo per lottare contro i più veloci, credo sarà una gara divertente. In altre circostanze avevamo faticato a trovare la giusta finestra d’utilizzo delle gomme, ma qui le cose sono andate bene. Non resta che vedere in gara come andrà“.