F1, Andrea Kimi Antonelli: “Non volevo sbagliare come a Monza. Oggi era importante fare esperienza e conoscere la pista”

Dopo la veloce apparizione a Monza, Andrea Kimi Antonelli è tornato a guidare la Mercedes nelle FP1 del GP del Messico. Una seconda presenza in F1 per il giovane pilota italiano, che ha sfruttato una prima sessione dove molti rookie sono scesi in pista, risultando anche il migliore tra loro con il dodicesimo posto finale. Oltre un secondo di ritardo dal compagno di squadra George Russell, ma anche un lavoro diverso per Antonelli, basato soprattutto sull’obiettivo di fare più chilometri possibili.

Il pilota emiliano ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sua giornata: “Oggi me la sono presa molto più con calma rispetto a Monza. Non ho voluto prendere rischi, perchè comunque con il team avevamo un programma da svolgere anche in termini di setup. Era importante fare dei giri senza fare errori. Sono abbastanza contento per oggi. Ovviamente da pilota sentivo di avere tanto margine, però, non c’era il bisogno di spingere perchè non volevo ripetere l’errore di Monza. Ho potuto fare esperienza, ho conosciuto sempre di più la macchina giro dopo giro”.

Una giornata diversa rispetto a quella di Monza, che era durata davvero poco a causa dell’incidente in avvio di sessione: “Sicuramente è importante fare chilometri e conoscere sempre di più la macchina. Alla fine a Monza sono andato forte in quei due giri, ma avendola tirata nel muro non ho fatto esperienza”.

Antonelli ha spiegato anche cosa gli ha chiesto di fare il team questa mattina: “Il programma di oggi era quello di far esperienza con la macchina ed imparare la pista anche in vista del prossimo anno. Abbiamo fatto due modifiche quando ho montato le hard, poi con quella con cui mi sono sentito meglio l’ho tenuta per le rosse”.