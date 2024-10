Europa League oggi, calendario partite 24 ottobre: orari, tv, streaming

Giovedì 23 ottobre si completerà la terza giornata della prima fase dell’Europa League 2024-2025 di calcio: dopo i due anticipi di ieri, oggi si giocheranno i restanti sedici match, dei quali sette alle 18.45 e nove alle 21.00, con due squadre italiane protagoniste.

Alle ore 18.45 la Roma ospiterà gli ucraini della Dinamo Kiev: giallorossi alla ricerca del successo dopo aver raccolto un punto nelle prime due partite. Alle ore 21.00 la Lazio giocherà in trasferta ad Enschede contro i neerlandesi del Twente: i biancocelesti puntano a vincere per restare a punteggio pieno.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE CALCIO 2024-2025 OGGI

Giovedì 24 ottobre

18.45 Roma-Dinamo Kiev – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

18.45 Eintracht Francoforte-RFS – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Diretta Gol (Ferencvaros-Nizza, Midtjylland-Union Saint Gilloise, Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad, PAOK-Viktoria Plzen, Qarabag-Ajax) – Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Twente-Lazio – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Fenerbahce-Manchester United – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Tottenham-AZ Alkmaar – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Lione-Besiktas – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Porto-Hoffenheim – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Diretta Gol (Athletic Bilbao-Slavia Praga, Malmoe-Olympiacos, Rangers-Steaua Bucarest, Anderlecht-Ludogorets) – Sky Sport 251, Sky Go, NOW

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE CALCIO 2024-2025 OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport, per Fenerbahce-Manchester United anche TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per Fenerbahce-Manchester United anche tv8.it.

Diretta Live testuale: per le squadre italiane OA Sport.