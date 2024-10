Eurolega, Milano va in Spagna col Baskonia: Shields a rischio, occhio all’ex Luwawu-Cabarrot

Un’altra settimana impegnatissima per l’EA7 Emporio Armani Milano. Il quarto successo in cinque giornate di campionato di Serie A non cancellano la pessima partenza in Eurolega, con un solo successo con Parigi e quattro sconfitte brucianti che hanno immediatamente abbassato le aspettative sulle scarpette rosse in Europa, all’ultimo posto con la Virtus Bologna e l’Alba Berlino. Le speranze di rialzarsi passano da questa settimana, da domani si parte subito con il Baskonia in Spagna.

Ma in terra iberica rischia di mancare il leader offensivo tra gli esterni, Shavon Shields. Sabato sera contro Napoli si è dovuto accomodare immediatamente in panchina a causa di un problema all’inguine, assistendo dunque da lontano alla vittoria dei suoi. C’è preoccupazione in casa Milano per le sue condizioni, con coach Messina che perderebbe uno dei suoi leader e sarebbe costretto a trovarne di altri. Magari Armoni Brooks, il migliore contro i partenopei.

Non se la passa bene nemmeno il Baskonia, con un record positivo in Europa da tre vittorie e due sconfitte, ma all’opposto in campionato, rimanendo troppo altalenante dopo il gran successo con Barcellona e la sorprendente sconfitta di sabato con la Joventut Badalona. La squadra di Pablo Laso potrebbe dover fare a meno di Markus Howard, ancora fuori per un problema al ginocchio nell’ultimo match di Liga ACB: le sue condizioni sono monitorate minuto dopo minuto.

Ma tra le fila degli spagnoli c’è un altro giocatore che magari ha cerchiato sul calendario la data di domani. Parliamo del francese Timothe Luwawu-Cabarrot, visto alle latitudini del Forum di Assago nel finale della stagione 2023 senza incantare e con cui si è lasciato in malo modo, come si evince dalle sue parole lo scorso marzo. Dente avvelenato, avvelenatissimo: e non si lascerà sfuggire l’occasione per affossare ancor di più le ambizioni meneghine.