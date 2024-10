Eurocup donne, la Dinamo Sassari corsara in Belgio: Mechelen battuto

Seconda vittoria in Eurocup femminile per la Dinamo Sassari. La squadra sarbda ha la meglio sul Kangoeroes Mechelen per 60-76; le ragazze di Antonello Restivo hanno 24 punti e 8 rimbalzi da Taylor Sparkle, 13 da Pastrello e 11 da Gonzales per il secondo successo in due partite continentali

Primo quarto in cui, dopo un po’ di assestamento, arriva un parziale di 9-0 in favore della Dinamo: apre la tripla di Carangelo, poi Taylor e Begic spediscono le sarde avanti al 4′. Ma lì l’attacco si inceppa e le belghe mettono il naso avanti con le triple di Nauwelaers ed Hanson (17-12 al 7′). Sassari rimane però a contatto con la solita Sparkle e Pastrello per il 23-18 del 10′.

Partenza a razzo per le ragazze di Restivo nel secondo quarto: break di 7-0 in due minuti e risultato ribaltato sul 23-27 con il successivo appoggio di Gonzales. L’americana prova a scavare il solco, ma le padrone di casa rimangono aggrappate alla partita con la tripla di Hanson (32-32). Si segna con il contagocce nel finale, ma l’appoggio di Sparkle spariglia le carte per il 34-36 dell’intervallo lungo.

Nel secondo tempo è tutta un’altra Sassari: è ancora Sparkle a salire in cattedra, dando il la ad un parziale di 8-0 per il 36-44 al 24′. Mechelen rimane mentalmente nella partita con una buona circolazione, Reese e Kibedi le riportano a due soli punti ma poi subiscono un altro gancio delle sarde che equivale ad un altro 8-0 e alla prima doppia cifra di margine, prima del libero di Rodrigues per il 46-55 del 30′.

Ma poi le sarde dilagano: Natali scrive il +11 con una conclusione pesante, poi ci pensano Pastrello ed un’altra tripla di Shaylee Gonzales a dare il colpo di grazia alla partita al 35′, con le belghe che non si riescono più ad alzare fino al finale.