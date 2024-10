Equitazione: De Luca, Turturiello e Gaudiano presenti nel Global Champions Tour di Rabat

Dopo più di un mese di pausa dall’ultima tappa, tenutasi al Circo Massimo a Roma, il Global Champions Tour e la Global Champions League sono pronti a tornare con l’ultima tappa della stagione regolare in quel di Rabat.

Sui tracciati di gara marocchini i migliori interpreti del salto ostacoli mondiali, in ambito equestre, saranno protagonisti di un appuntamento che fa da antipasto ai Playoff di Ryadh, in programma dal 20 al 23 novembre prossimo.

Saranno ben 3 i cavalieri italiani presenti per l’evento africano: Lorenzo De Luca con Denver de Talma e Don Vito, Emanuele Gaudiano con Chalou’s Love PS e Nikolaj de Music, e Francesco Turturiello con Palina Keeps ZL e Jackal.

Lorenzo De Luca e Francesco Turturiello, in particolare, saranno presenti anche nelle line-up delle squadre che competeranno per la Global Champions League: il primo nei Rome Gladiators, il secondo nei Mexico Amigos, di cui non fa parte per questo meeting l’altro azzurro che ha frequentato il circuito, ossia Giacomo Casadei.

Non va dimenticato, in ottica italiana, che un altro degli appuntamenti di riferimento sarà quello di FieraCavalli, in programma a Verona, dal 7 al 10 novembre prossimi.