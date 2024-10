Elisa Longo Borghini lascia la Lidl-Trek e firma un contratto triennale con l’UAE Team ADQ

Elisa Longo Borghini ha deciso di interrompere al termine di questa stagione il suo percorso con la maglia della Lidl-Trek, firmando un contratto triennale (dal 2025 al 2027) con l’UAE Team ADQ. La vincitrice dell’ultimo Giro d’Italia, fresca medaglia di bronzo nella prova in linea dei Mondiali di Zurigo, si appresta dunque a cambiare squadra dopo sei anni in cui si è tolta numerose soddisfazioni.

“Sono lieta di annunciare che sarò un’atleta di UAE Team ADQ per i prossimi tre anni. La squadra mi ha attratto fin dall’inizio perché è ambiziosa e punta a crescere ogni anno. Questo corrisponde con il mio carattere. Sono una persona ambiziosa e non vedo l’ora di disputare molte gare con la nuova squadra. Come ciclista di livello mondiale, voglio essere un modello e ispirare la comunità delle donne degli Emirati Arabi Uniti verso uno stile di vita sano“, l’annuncio della 32enne azzurra.

Melissa Moncada, presidente e responsabile della squadra emiratina, ha commentato: “Elisa non è solo una leader mondiale; nel nostro sport rappresenta l’eccellenza. Il suo impegno nella carriera e le sue vittorie costanti nei Grandi Giri e nelle corse di un giorno dimostrano lo spirito di una vera campionessa. Elisa porta con sé una mentalità vincente e una generosa esperienza che ispirerà e spingerà la nostra squadra verso nuovi traguardi“.

“Fin dalle nostre prime conversazioni, è stato chiaro che Elisa e UAE Team ADQ condividono una profonda sintonia di visione e di obiettivi. La sua mentalità, la sua personalità, il suo stile di leadership esemplare e la sua determinazione a difendere il titolo del Giro d’Italia e a puntare al Tour de France Femmes e alle classiche di primavera si allineano profondamente con l’etica della nostra squadra. Ci dedichiamo al miglioramento e allo sviluppo continuo e la leadership di Elisa sarà la forza trainante dei nostri successi futuri. Insieme, siamo pronti a raggiungere grandi risultati e a ispirare gli altri lungo il percorso“, ha aggiunto Moncada.