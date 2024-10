Dove vedere l’America’s Cup femminile oggi: orari 5 ottobre, tv, streaming, l’equipaggio di Luna Rossa

Sabato 5 ottobre inizia l’avventura di Luna Rossa nell’America’s Cup femminile 2024 di vela: l’equipaggio di partenza dell’imbarcazione italiana è composto da Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer).

Alla manifestazione partecipano dodici team, i sei di America’s Cup (Gruppo A) ed i sei invitati (Gruppo B): nelle qualification series entrambi i raggruppamenti disputeranno otto regate di flotta. Le prime tre imbarcazioni di ciascun girone passeranno alle semifinali.

Le semifinali si disputeranno su quattro regate di flotta, al termine delle quali i primi due equipaggi si qualificheranno per la finale, che vedrà andare in scena un unico match race. In questa competizione si utilizzano i monoscafi foiling One Design AC40.

La diretta tv dell’America’s Cup femminile 2024 di vela è in programma su Sky Sport America’s Cup, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW ed il canale YouTube America’s Cup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP FEMMINILE

Sabato 5 ottobre

14.00 Qualification Series: Gruppo A, 4 regate di flotta (con Luna Rossa) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO LUNA ROSSA FEMMINILE

