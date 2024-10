Dove vedere in tv Roma-Wolfsburg, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, martedì 8 ottobre, inizierà l’avventura della Roma nella fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno allo Stadio Tre Fontane il Wolfsburg, nel primo incontro valevole per il Gruppo A. Un match particolarmente impegnativo per le capitoline, che dovranno fare i conti con un raggruppamento piuttosto complicato.

Le campionesse d’Italia, infatti, sono state inserire nel medesimo girone della compagine tedesca, del Lione (vicecampione d’Europa e vincitore del trofeo in otto edizioni, da quest’anno allenato da Joe Montemurro e con l’ex Azzurra Patrizia Panico nello staff) e del Galatasaray, all’esordio nella competizione. Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma il 7 febbraio.

Pertanto, sarà necessario fare più punti possibile e la formazione allenata da Alessandro Spugna dovrà sfruttare al meglio il fattore campo per partire con il piglio giusto e affrontare con convinzione questo percorso nella massima rassegna continentale. Roma che ha raggiunto questa fase, dopo essersi imposta piuttosto nettamente contro il Servette nel playoff. Lo stesso discorso si può fare per il Wolfsburg, dominante contro la Fiorentina.

Guarda la Champions League di calcio femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La partita tra Roma e Wolfsburg, in programma domani alle ore 18.45 sul campo del Tre Fontane e valida per il Gruppo A della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

ROMA-WOLFSBURG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 8 ottobre

Ore 18.45 Roma vs Wolfsburg allo Stadio Tre Fontane di Roma – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA ROMA-WOLFSBURG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.