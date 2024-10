Dove vedere in tv Olimpia Milano-Parigi, Eurolega basket: orario, programma, streaming

L’Olimpia Milano debutta in Eurolega di fronte al pubblico di casa! Domani venerdì 11 ottobre alle ore 20:30 l’Unipol Forum di Assago sarà teatro della sfida tra l’EA7 Emporio Armani ed i francesi del Parigi per la seconda giornata della regular season 2024-2025.

I campioni d’Italia sono chiamati a riscattare la battuta d’arresto di una settimana fa in trasferta contro l’AS Monaco dell’ex Mike James (93-80), con coach Ettore Messina che dovrà fare sicuramente a meno di due pedine fondamentali come Josh Nebo e Leandro Bolmaro entrambi fermi ai box per infortunio. In Serie A bilancio di 1-1 per i biancorossi con un ko all’esordio contro Trieste e la vittoria casalinga contro Sassari pochi giorni fa.

Parigi si è guadagnata la partecipazione all’Eurolega 2024 dopo il successo in EuroCup della passata stagione nella finale tutta francese contro il JL Bourge-en-Bresse, con la squadra della Capitale transalpina che ha iniziato con un ko di misura contro la Stella Rossa (77-80) venerdì scorso nonostante i 16 punti del macedone Shorts, con i parigini che sperano di potersela giocare ad armi pari contro le corazzate che dominano la massima competizione continentale per club.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match dell’Olimpia Milano in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024

Venerdì 11 ottobre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Parigi – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport