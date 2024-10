Dove vedere in tv l’America’s Cup 2024: orari New Zealand-Ineos, calendario, programma, streaming

La America’s Cup sta per essere rimessa in palio: il trofeo sportivo più antico del mondo è di nuovo in discussione, in quella che è una delle cerimonie più iconiche del panorama agonistico a livello globale. La massima competizione velica sta per vivere il suo acme nelle acque di Barcellona, dove Team New Zealand e INEOS Britannia si affronteranno a viso aperto per la conquista della mitica Vecchia Brocca, sempre più bella e affascinante nonostante i suoi 173 anni portati benissimo.

Da una parte il Defender, che nelle ultime settimane è rimasto dormiente e silenzioso: i Kiwi hanno osservato senza proferire parole, scrutando con attenzione il torneo degli sfidanti per vedere che ci sarebbero trovati di fronte nel Match Race. Dall’altra il Challenger of Record, capace di regolare Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup e di meritarsi questo appuntamento con la storia. Si preannuncia un testa a testa vibrante e appassionante, con la bilancia del pronostico che pende in favore degli oceanici.

La contesa si svilupperà al meglio delle tredici regate: chi ne vincerà sette alzerà al cielo la Coppa delle Cento Ghinee. Peter Burling e compagni cercheranno di difendere quel trofeo vinto nel 2017 e già conservato tre anni fa nella baia di Auckland, mentre l’equipaggio guidato da Ben Ainslie battaglierà per la conquista del titolo per la prima volta nella storia. Gli uomini di Grant Dalton inseguiranno la quinta affermazione della loro storia dopo quelle del 1995, 2000, 2017, 2021; Ineos ha riportato il Regno Unito al Match Race dopo 60 anni.ù

Si incomincerà sabato 12 ottobre con le prime due regate, poi il calendario proprie due gare al giorno domenica 13 ottobre, mercoledì 16 ottobre, venerdì 18 ottobre, sabato 19 ottobre, domenica 20 ottobre. L’eventuale bella di spareggio è in calendario per lunedì 21 ottobre, il programma inizierà sempre alle ore 14.10, ma chiaramente potrebbero esserci cancellazioni, rinvii, spostamenti, slittamenti in base alle condizioni ballerine del vento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Team New Zealand-INEOS Britannia, Match Race che mette in palio la America’s Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset infinity, canale YouTube America’s Cup, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2024

Il programma di giornata inizierà sempre alle ore 14.10.

Sabato 12 ottobre: gara-1 e gara-2.

Domenica 13 ottobre: gara-3 e gara-4.

Lunedì 14 ottobre: eventuali recuperi.

Martedì 15 ottobre: eventuali recuperi.

Mercoledì 16 ottobre: gara-5 e gara-6.

Giovedì 17 ottobre: eventuali recuperi.

Venerdì 18 ottobre: gara-7 ed eventuale gara-8.

Sabato 19 ottobre: eventuali gara-9 e gara-10.

Domenica 20 ottobre: eventuali gara-11 e gara-12.

Lunedì 21 ottobre: eventuale gara-13.

Martedì 22 ottobre-Domenica 27 ottobre: eventuali recuperi.

PROGRAMMA AMERICA’S CUP 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.