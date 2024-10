Dove vedere in tv la Tre Valli Varesine 2024: orari, programma, streaming

Dopo la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi, domani si completa il Trittico Lombardo con l’edizione numero 103 della Tre Valli Varesine. Una corsa storica, l’ultima prima del Lombardia, che metterà come sempre fine alla stagione. Si parte da Busto Arsizio e si arriva a Varese, con i corridori che dovranno affrontare duecento chilometri.

Previsto grandissimo spettacolo sulle strade lombarde, anche perchè sarà presente Tadej Pogacar. Lo sloveno correrà per la seconda volta con la maglia iridata dopo la strepitosa vittoria al Giro dell’Emilia. Sicuramente il corridore della UAE Team Emirates sarà l’uomo da battere anche domani, ma non mancheranno i rivali.

Previsto un fantastico duello con il belga Remco Evenepoel, che vuole riscattare la delusione proprio del Giro dell’Emilia, dove si è ritirato. Ci dovrebbe essere anche Julian Alaphilippe per la Soudal-Quick Step, senza dimenticare Thomas Pidcock in casa INEOS. Per l’Italia fari puntati su Davide Piganzoli (Team Polti Kometa), che è sicuramente in ottima forma.

Di seguito il calendario completo odierno della Tre Valli Varesine 2024. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Rai Sport HD, Eurosport 2, in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, in diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TRE VALLI VARESINE 2024

Martedì 8 ottobre

Busto Arsizio – Varese (200.33 km)

Orario partenza ufficiale: 12.15

Orario arrivo stimato: Circa 17.00

TRE VALLI VARESINE 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.15 su Rai Sport HD, dalle 15.00 su Rai 2, dalle 15.30 su Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 14.15), Sky Go e NOW dalle 15.30, Rai Play (dalle 14.15)

Diretta testuale: OA Sport