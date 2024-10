Dove vedere in tv Italia-Belgio, Nations League calcio: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 10 ottobre, la Nazionale italiana di calcio torna in scena nella Nations League. Gli azzurri affronteranno il Belgio (ore 20:45 diretta tv su Rai 1 HD) allo Stadio Olimpico di Roma nel terzo impegno del girone 2 della Lega A. La formazione allenata da Luciano Spalletti è in vetta al raggruppamento a punteggio pieno, frutto delle vittorie a Parigi contro la Francia e a Budapest contro Israele.

Il format prevede che nella Lega A citata le prime due di ciascun girone approdino ai quarti di finale e da lì (gare di andata e ritorno a marzo) le 4 vincenti si qualificheranno per la Final Four. Le terze dei gironi di questa Lega finiranno invece ai playout/playoff con una seconda della Lega B, in un doppio confronto che metterà in palio la salvezza/promozione. La quarta del girone retrocederà in Lega B.

Importante fare bene in questa competizione in quanto si mette in palio anche l’essere testa di serie per il sorteggio delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Le 55 nazionali europee (o 54 se la sospensione della Russia sarà confermata) saranno suddivise in 12 gruppi da 4 o 5 squadre, con match di andata e ritorno tra marzo e novembre 2025. Al sorteggio saranno teste di serie, quindi, le otto promosse ai quarti di Nations League, più le quattro con il miglior ranking FIFA, nel quale l’Italia è attualmente decima.

Gli azzurri, dunque, cercheranno di incrementare il vantaggio sulle due inseguitrici (Belgio e Francia a quota 3). Nell’elenco di convocati di Luciano Spalletti ci sono 4 calciatori alla prima chiamata: il portiere della Juventus Michele Di Gregorio, il difensore del Milan Matteo Gabbia, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli e l’attaccante del Monza Daniel Maldini. A oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo e 61 anni dopo nonno Cesare, un Maldini torna quindi a indossare la maglia azzurra. Giova ricordare anche che la punta della Fiorentina Moise Kean ha lasciato il ritiro per una lombalgia e per questo il CT aveva già inserito nell’elenco l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca.

La partita tra Italia e Belgio, terzo incontro del gruppo 2 della Lega A della Nations League 2024-2025 di calcio, andrà in scena domani, giovedì 10 ottobre a partire dalle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

ITALIA-BELGIO NATIONS LEAGUE IN TV

Giovedì 10 ottobre

Ore 20.45 Italia-Belgio allo Stadio Olimpico di Roma – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

