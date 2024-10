Dove passa il Giro di Lombardia 2024? Orari, partenza, arrivo e tutti i paesi attraversati

Il Giro di Lombardia 2024 andrà in scena sabato 12 ottobre: il gruppo partirà da Bergamo alle 10.35, l’arrivo è previsto a Como tra le 16.25 e le 17.20. Si preannuncia grande spettacolo con l’ultima Classica Monumento della stagione, il favorito d’obbligo è lo sloveno Tadej Pogacar, che andrà a caccia del quarto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte. Sembrano non esserci rivali per il Campione del Mondo, che in stagione è stato capace di vincere Giro d’Italia e Tour de France.

Partenza da Bergamo e prima parte di gara nella provincia orobica, con le salite di Forcellino di Bianziano, Ganda, Colle di Berbenno e Valpiana in rapida sequenza. Dalla vetta del Valpiana ci sarà una discesa a cui seguirà un tratto sostanzialmente pianeggiante per lasciare la provincia di Bergamo, attraversare quella di Lecco e poi entrare in quella di Como. Iconico passaggio alla Madonna del Ghisallo (dal versante morbido di Asso), per poi andare a prendere la Colma di Sormano dal versante di Nesso: sarà l’ascesa che farà selezione in questa giornata.

Dalla vetta mancheranno 42 km al traguardo: discesa verso Canzo, 23 km in falsopiano e poi si andrà a imboccare il San Fermo della Battaglia, ultima asperità dalla cui cima mancheranno sei chilometri al traguardo posto sul lungolago di Como. Di seguito tutti il quadro dettagliato di tutti i paesi attraversati dal Giro di Lombardia 2024 e la relativa cronotabella con tutti gli orari di transito, in modo da gustarsi la Classica Monumento sotto casa.

DOVE PASSA IL GIRO DI LOMBARDIA 2024: PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI BERGAMO: Bergamo, San Paolo d’Argon, Trescore Balneario, Casazza, Spinone al lago, Forcellino di Bianzano, Cene, Gazzaniga, Orezzo, Ganda, Selvino, Rigosa, Bracca, Ambria, Zogno, Ponti (Sedrina), Brembilla, Colle di Berbenno, Berbenno, Ponte Giurino, Medega, Bedulita, Valpiana, Roncola, Almenno San Salvatore, San Sosimo, Caprino Bergamasco.

PROVINCIA DI LECCO: San Gottardo, Calolziocorte, Garlate, Malgrate, Parè, Onno.

PROVINCIA DI COMO: Sella di Osigo, Asso, Maglio, Barni, Madonna del Ghisallo, Civenna, Regatola, Cendraro, Nesso, Zerbio, Piano del Tivano, Colma di Sormano, Sormano, Maglio, Asso, Canzo, Albese con Cassano, Tavernerio, Borgo Vico, San Fermo della Battaglia, Monte Olimpino, Como.

CALENDARIO GIRO DI LOMBARDIA 2024: ORARI PARTENZA E ARRIVO

Sabato 12 ottobre

Ore 10.35 Partenza

Ore 16.25-17.20 (circa) Arrivo