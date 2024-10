Dove giocheranno gli italiani la prossima settimana nei tornei ATP di Stoccolma, Almaty e Anversa. C’è Berrettini

Il tennis non si ferma mai e la prossima settimana sono in programma tornei di un certo spessore nel circuito ATP e anche parlando di esibizioni. Il riferimento quest’ultimo è a Jannik Sinner che, dopo Shanghai, volerà a Riad (Arabia Saudita) per disputare dal 16 al 19 ottobre il Six Kings Slam, che vedrà coinvolti anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune, con un premi in denaro faraonici.

Parlando invece degli impegni ufficiali, i tornei saranno quelli di Almaty, Stoccolma e di Anversa dal 14 al 20 ottobre. In Kazakistan c’è stata la rinuncia di Flavio Cobolli, che ha deciso di tirare un po’ il fiato visti i tanti impegni affrontati nel corso di quest’ultimo periodo. Nel main draw di questo torneo è previsto, per il momento, il solo Fabio Fognini.

Sul veloce indoor belga, invece, non è iscritto alcun italiano. Nell’evento svedese invece previste le presenze di Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Berrettini, in particolare, ha due obiettivi: scalare la classifica e portarsi il più vicino possibile alla top-32 al fine di garantirsi una presenza tra le teste di serie del prossimo Australian Open; acquisire ulteriormente il ritmo partita in vista delle Finali di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna) sul veloce indoor.

Pertanto, si giocherà su di una superficie nella quale il tennis di Matteo può essere particolarmente efficace e, di conseguenza, il riuscire a vincere partite potrebbe essere funzionale. Un evento, quello in Svezia, che vedrà al via il russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Tommy Paul, l’australiano Alexei Popyrin, l’americano Brandon Nakashima e l’olandese Tallon Griekspoor.