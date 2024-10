Danill Medvedev chiarisce dopo la sconfitta contro Sinner: “Dolore alla spalla, non avevo possibilità contro di lui”

Una sconfitta netta per Daniil Medvedev nei quarti di finale del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.5 del mondo è stato battuto da Jannik Sinner (n.1 ATP) con il punteggio di 6-1 6-4. Un’affermazione chiara del 23enne pusterese, che ha messo in mostra il suo miglior tennis quest’oggi, al cospetto di un Medvedev in non perfette condizioni.

Il russo ha giocato con un problema alla spalla, che si trascinava già dalla partita vinta contro il greco Stefanos Tsitsipas: “Purtroppo avevo dolore, che non pensavo di non avere. È iniziato ieri durante la partita, ma ritenevo non fosse un problema così importante“, ha raccontato il moscovita in conferenza stampa.

“Spero ancora che non sia nulla di serio e domani farò dei controlli. Il fatto è che non potevo servire come avrei voluto e contro Jannik è molto importante avere un grande rendimento con questo fondamentale. Lui è diventato un giocatore molto forte anche alla battuta e nelle mie condizioni era ancora più difficile del solito pensare di batterlo“, ha aggiunto Medvedev.

“Nel secondo set ho provato a metterci più energia, ma comunque avevo sempre una limitazione e me la sono portata dietro per tutta la partita“, ha concluso il russo. Da capire l’entità del guaio fisico e se questo possa mettere a repentaglio la prosecuzione di questa fase conclusiva della stagione. Ricordiamo che il n.5 ATP, come Jannik Sinner, è previsto che prenda parte all’esibizione “Six Kings Slam” a Riad (Arabia Saudita) e, ironia della sorte, inizierà proprio giocando contro l’altoatesino. Vedremo cosa accadrà.