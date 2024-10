Coppa Davis 2024, Felix Auger-Aliassime non sarà presente a Malaga: ecco il sostituto

Assenza pesante per il Canada in vista delle finali di Coppa Davis 2024 a Malaga. La formazione guidata da Frank Dancevic, che ha vinto il titolo nel 2022, si presenterà in Spagna priva di Felix Auger-Aliassime che proprio due anni fa fu il vero e proprio trascinatore della sua squadra verso la vittoria, vincendo tutti i singolari giocati.

Auger-Aliassime che, come comunica in un comunicato ufficiale Tennis Canada, si vuole concentrare sul recupero dopo questa stagione e sarà impegnato in alcune iniziative educative in Togo, Paese che gli è particolarmente caro per le sue origini.

“Dato che la stagione tennistica è lunga, ho poche opportunità di dedicarmi a progetti umanitari, e questo è ciò che mi ha portato a prendere la difficile decisione di saltare i quarti di finale della Coppa Davis a Malaga. Per me e la mia famiglia, restituire è molto importante e sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto per sostenere iniziative educative in Togo, il paese natale di mio padre“- ha detto il canadese.

Al suo posto giocherà Milos Raonic, che fu protagonista anche lo scorso anno di uno dei due singolari contro il finlandese Kaukovalta, in quella che sarebbe poi stata una sconfitta per il suo Canada contro la Finlandia. “Rappresentare il Canada sulla scena internazionale è sempre un onore e non vedo l’ora di unirmi ai ragazzi a Malaga per le finali della Coppa Davis – ha detto Raonic. Nel 2022, ho visto il Canada vincere la Coppa Davis comodamente da casa mia e non avrei potuto essere più orgoglioso della squadra e del nostro Paese. Mi piacerebbe più di ogni altra cosa essere in campo la prossima volta che alzeremo questo trofeo“.