Coppa Agostoni 2024 oggi: orario, percorso, tv, favoriti. Lissolo e Colle Brianza decisivi

Siamo al momento del Trittico Lombardo. La stagione ciclistica 2024 sta per chiudersi e le ultime tappe si svolgeranno nel nord Italia, con il Giro di Lombardia che rappresenterà l’ultima grande gara dell’annata. Oggi è il giorno dell’edizione numero 77 della Coppa Agostoni, una delle gare storiche del nostro panorama ciclistico.

LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 12.30

La diretta tv della prima prova del Trittico Lombardo 2024, la Coppa Agostoni, sarà assicurata dalle 15.15 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.15 a Rai Play e dalle 15.00 a discovery+. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale della manifestazione.

PERCORSO

Gara accorciata rispetto agli ultimi anni, il percorso sarà di soli 166,7 chilometri con poco meno di 3000 metri di dislivello. Si entra quasi subito nel circuito di Lissolo, da attraversare per quattro volte, con l’ascesa del Colle Brianza (3.7 km al 6.3%) e lo strappo del Sirtori (1.5 km al 5.4%) a farla da padrone assieme all’ultima salita di Lissolo (2 km al 6.6%, con un primo tratto oltre l’8%) che si esaurisce ai -36 dal traguardo. Da lì ultimi chilometri vallonati.

FAVORITI

Primo favorito è lo svizzero Marc Hirschi (UAE Team Emirates), apparso in ottima forma in questi mesi tra agosto e settembre con quattro vittorie in fila, tre in territorio italiano, e reduce dal sesto posto ai Mondiali. Alex Aranburu (Movistar) ha le capacità per poter rimanere sulle sue tracce, coì come il compagno di squadra Davide Formolo. Chance anche per Guillaume Martin (Cofidis), seppur le salite non sono così dure per uno scalatore come lui.

CALENDARIO COPPA AGOSTONI 2024

Domenica 6 ottobre 2024

12.30 77ma Coppa Agostoni, Lissone – Lissone (166.7 km) – Diretta tv dalle 15.15 su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA AGOSTONI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.15 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: dalle 15.15 su Rai Play, dalle 15.00 su discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport.