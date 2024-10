Come cambia il tabellone di Berrettini a Vienna con l’eliminazione di Paul. L’occasione c’è, ma prima Tiafoe…

Si è aperto uno squarcio di tabellone molto interessante per Matteo Berrettini al torneo ATP 500 di Vienna, dopo l’eliminazione subita dallo statunitense Tommy Paul per mano del connazionale Brandon Nakashima. L’uscita del numero 12 del mondo dall’evento in corso di svolgimento sul cemento della capitale austriaca consente al tennista italiano di avere più speranze di farsi strada e di avanzare nella competizione, ma gli ostacoli non mancheranno.

Si è creata una bella occasione per il finalista di Wimbledon 2021, ma Matteo Berrettini dovrà passare dalle grinfie di Frances Tiafoe. L’ottavo di finale in programma questa sera appare ostico per il romano, che dovrà dare il massimo per avere la meglio contro il numero 15 del mondo: 1-1 nei precedenti, l’azzurro si impose nel 2018 a Roma mentre l’americano ha avuto la meglio un paio di anni fa a Cincinnati.

Matteo Berrettini punta a battere Tiafoe per meritarsi il quarto di finale da disputare contro il vincente del confronto tra Brandon Nakashima, numero 38 del ranking ATP, e il russo Karen Khachanov, numero 24 del circuito. Sembrerebbero due rivali alla portata del numero 41 del mondo, in vantaggio per 1-0 nei precedenti contro l’americano (primo turno degli Australian Open 2022) e per 4-0 sul russo (ma l’ultimo risale a tre anni fa).

Proiettandosi verso un’eventuale semifinale, dall’altra parte della rete potrebbe esserci l’australiano Alex de Minaur, numero 10 del mondo che partirà favorito prima contro Flavio Cobolli e poi contro il vincente della sfida tra il ceco Mensik e il serbo Kecmanovic. Dall’altra parte del tabellone la stella è il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo), ma ci sono anche Lorenzo Musetti (già ai quarti dopo il forfait di Gael Monfils), Grigor Dimitov e Jack Draper (atteso da Luciano Darderi).

TABELLONE MATTEO BERRETTINI A VIENNA

Ottavi di finale: vs Frances Tiafoe

Eventuali quarti di finale: vs vincente Nakashima-Khachanov

Eventuale semifinale: vs De Minaur/Cobolli/Mensik/Kecmanovic

Eventuale finale: vs Zverev/Giron/Musetti/Dimitrov/Machac/Draper/Darderi