Ciclismo, Tadej Pogacar rinnova fino al 2030 con l’UAE Team Emirates

Il campione del mondo Tadej Pogacar “blinda” la sua carriera. Lo sloveno infatti ha annunciato il maxi-rinnovo di contratto con l’UAE Team Emirates, formazione ciclistica con la quale milita dal 2019, sino al prossimo 2030.

Il fuoriclasse sloveno, che ha messo insieme ben 88 affermazioni nelle ultime cinque annate sportive, dopo aver trovato l’accordo ha affermato al sito ufficiale della squadra: “Sono estremamente orgoglioso di proseguire con la UAE Emirates. Questa squadra è stata la mia casa negli ultimi cinque anni e non riesco ad immaginarmi altrove”.

Poi ha aggiunto: “I migliori momenti della mia carriera li ho vissuti in questa squadra e questo grazie allo staff, ai manager, ai compagni di squadra e ai partner che mi permettono di essere sempre ai massimi livelli. Sono davvero entusiasta pensando al futuro. La squadra mi dà sempre le migliori possibilità per lottare per la vittoria ed è proprio questo che ho intenzione di fare”.

Pieni di gioia e soddisfazione anche i vertici dell’UAE Team Emirates, a cominciare da Mauro Giannetti: “È una bellissima sensazione quella di poter annunciare il prolungamento del contratto di Tadej Pogacar, il leader della nostra squadra ed il miglior corridore al mondo. Tadej si è unito a noi quando era ancora un 20enne ricco di ambizioni, e lo abbiamo visto sbocciare e diventare il corridore che quest’anno ha vinto Giro, Tour e Mondiale. Il suo talento è chiaro a tutti, ma lui è anche uno dei corridori che lavora di più e che mostra più dedizione. Tadej merita tutti i suoi successi e sono contentissimo che rimanga con noi anche per i prossimi anni”.

Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, il presidente della squadra degli Emirati dice: “Questo è un momento speciale per la squadra e per il ciclismo negli Emirati Arabi. Tadej è un talento incredibile e rappresenta gli Emirati perfettamente. È una fonte di ispirazione per le prossime generazioni ed è amato da tantissimi. È stato un privilegio vederlo crescere e diventare la persona che è oggi, e non potrei essere più orgoglioso per quello che è riuscito a raggiungere con la nostra squadra. Questo è un giorno speciale per il ciclismo, e siamo eccitatissimi per il futuro”.