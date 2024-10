Ciclismo su pista, Wollaston vince anche l’Omnium ai Mondiali. Tredicesima Letizia Paternoster

La regina dei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup è finora senza alcun dubbio Ally Wollaston. Dopo la medaglia d’oro conquistata nell’eliminazione, la neozelandese si prende il titolo iridato anche nell’Omnium, trionfando abbastanza nettamente sulla concorrenza con 131 punti. Una gara perfetta quella di Wollaston, che aveva già vinto in precedenza Tempo Race ed eliminazione, con la neozelandese bravissima a vincere due degli ultimi tre sprint, chiudendo anche seconda nel penultimo.

Medaglia d’argento per la britannica Jessica Roberts con 119 punti, mentre il bronzo se lo mette al collo la norvegese Anita Yvonne Stenberg, che ha conquistato 110 punti. Sfuma il podio per la francese Victoire Berteau (107), che ha provato fino all’ultimo sprint ad inserirsi nella lotta per il podio.

Quinto posto per la danese Amalie Dideriksen (100), sicuramente tra le deluse per come è andata la corsa a punti. Sesta la messicana Yareli Acevedo Mendoza (95), mentre completano la Top-10 la giapponese Tsuyaka Uchino (89), l’irlandese Lara Gillespie (85), l’americana Jennifer Valente (82), campionessa in carica, e la ceca Petra Sevcikova (74).

Tredicesima posizione per Letizia Paternoster, che non è mai riuscita ad essere in lotta per le medaglie in questo Omnium. L’azzurra ha concluso con 58 punti, provando anche ad attaccare nella corsa a punti, per prendere il giro, ma venendo quasi subito ripresa.