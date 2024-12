Ciclismo, brutta caduta per Letizia Paternoster: allenamenti interrotti

Letizia Paternoster è rimasta vittima di una brutta caduta in allenamento nel corso di un training camp invernale in Spagna della Liv AlUla Jayco. Purtroppo la ciclista italiana (protagonista sia su strada che su pista) si è resa protagonista di un incidente in discesa, riportando diverse ferite e dovendo interrompere il raduno per rientrare in Italia.

“Sono triste nel dover lasciare in anticipo il mio training camp in Spagna dopo aver subito un brutto incidente in discesa. Torno a casa in Italia per ulteriori controlli. È dura da sopportare ma so che dopo la pioggia arriva il sole. Ora mi prenderò del tempo per riprendermi, ma tornerò presto e più forte di prima. Vi aggiornerò presto“, scrive la trentina in un post su Instagram.

Vedremo quale sarà l’entità dell’eventuale infortunio e di conseguenza i tempi di recupero per poter ricominciare la preparazione in vista della prossima stagione. La nativa di Cles classe 1999 ha grandi ambizioni soprattutto nelle gare su pista, ma proverà a togliersi delle soddisfazioni importanti anche su strada con i colori della Liv AlUla Jayco.