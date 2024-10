Ciclismo su pista, Stefano Moro stupisce ed é in semifinale nel keirin ai Mondiali. Vece fuori agli ottavi nella velocità

La seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Ballerup (Danimarca) si è aperta positivamente per l’Italia, visto che Stefano Moro è riuscito a conquistare un posto nella semifinale del Keirin. Il 27enne ligure è stato bravissimo nel proprio quarto di finale a concludere al terzo posto dietro al giapponese Shinji Nakano e al colombiano Kevin Santiago Quintero Chavarro. Qualificato anche il britannico Harry Ledingham-Horn.

Moro aveva mancato la qualificazione diretta nel primo turno, chiudendo al quinto posto in batteria. L’azzurro era stato così costretto ai ripescaggi, dove ha centrato il secondo posto, posizione utile per accedere ai quarti di finale, alle spalle dell’australiano Thomas Cornish. Per la semifinale appuntamento alle 19.16. Servirà davvero un’impresa per centrare la qualificazione alla finale.

Si ferma, invece, negli ottavi di finale il cammino di Miriam Vece nello Sprint femminile. L’azzurra si è ben comportata, ma ha ceduto solamente in una tiratissima volata per 64 millesimi all’olandese Hetty Van de Wouw. Vece si era qualificata con l’undicesimo tempo e nei sedicesimi aveva sconfitto per 38 millesimi la messicana Paola Verdugo Osuna.

Alle 18.30 riprende il programma di questa seconda giornata dei Mondiali e c’è davvero grande attesa in casa Italia. Oltre alla splendida semifinale di Stefano Moro, saranno tante le gare che possono vedere degli azzurri protagonisti. Si parte dall’inseguimento femminile con il quartetto composto da Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster, che si giocano un posto nella finale per l’oro, dopo aver fatto segnare il secondo tempo ieri. Le azzurre affronteranno la Germania nella sfida che vale un posto nella lotta per le medaglie.

Restando sempre in campo femminile, Letizia Paternoster spera di essere protagonista per le medaglie nella corsa ad eliminazione. Più tardi, invece, toccherà ad Elia Viviani, con il campione azzurro che sarà impegnato nella prova dello Scratch con l’obiettivo di provare a salire sul podio. Si spera che poi la serata si possa chiudere proprio con la già citata finale dell’inseguimento femminile.