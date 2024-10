Ciclismo su pista, Paternoster comincia l’Omnium dei Mondiali con l’undicesimo posto nello Scratch

Comincia in salita la prova dell’Omnium femminile ai Mondiali di ciclismo su pista per Letizia Paternoster. L’azzurra ha concluso solamente all’undicesimo posto la gara dello Scratch ed ora è costretta ad inseguire per andare a caccia di una medaglia. Per la trentina sarà già importante la Tempo Race, che si correrà tra poco.

A trionfare nella prova dello Scratch è stata la messicana Yareli Acevedo Mendoza, conquistando i 40 punti destinati alla vincitrice. Secondo posto per la danese Amalie Dideriksen (38 punti), che è una delle principali favorite per la vittoria finale e argento iridato in carica. Terza posizione, invece, per la ceca Petra Sevcikova (36) davanti alla norvegese Anita Yvonne Stenberg (34) e alla francese Victorie Berteau (32).

A completare la top-10 ci sono l’irlandese Lara Gillespie (30), la britannica Jessica Roberts (28), la portoghese Maria Martins (26), la neozelandese Ally Wollaston (24) e la svizzera Aline Seitz (22). Come detto in undicesima posizione ha concluso Letizia Paternoster, che così ha conquistato 20 punti. Prestazione deludente anche per l‘americana Jennifer Valente, solamente quattordicesima e che ha conquistato 14 punti.

Alle ore 16.00 si terrà la Tempo Race, mentre poi in serata si terranno le ultime due gare dell’Omnium. Alle 19.34 ci sarà la gara a eliminazione e poi chiusura finale alle 21.03 con la corsa a punti.