Ciclismo su pista, l’Italia avanza con il secondo tempo ai Mondiali nell’inseguimento a squadre femminile

Inizia al meglio il percorso dell’Italia nei Mondiali di ciclismo su pista, scattati stamattina a Ballerup, in Danimarca. Subito una prova convincente per le quattro ragazze dell’inseguimento a squadre al femminile che hanno conquistato l’accesso al prossimo turno con il secondo tempo assoluto.

Serviva il minimo indispensabile per il trenino tricolore guidato da Marco Villa, viste alcune assenze di lusso come Stati Uniti e Nuova Zelanda, le finaliste alle Olimpiadi di Parigi 2024. Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno svolto al meglio il compito chiudendo con il crono di 4:14.788.

A timbrare il miglior tempo è la Gran Bretagna, favorita per l’oro. Rientrata Katie Archibald, l’assente di lusso alle Olimpiadi, per coloro che hanno chiuso al terzo posto in terra transalpina. 4:11.868 che vale il miglior crono, aumentando ancor di più le possibilità di oro.

Domani l’Italia affronterà nel primo turno la Germania, autrice di un 4:16.823 assolutamente da non sottovalutare per puntare alla finalissima.