Ciclismo su pista, Letizia Paternoster beffata: è quarta nell’eliminazione. Oro alla neozelandese Wollaston

Grande amarezza per l’Italia nella gara a eliminazione femminile ai Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup (Danimarca). Purtroppo Letizia Paternoster è giunta quarta, venendo beffata sul più bello dalla neozelandese Wollaston. Si tratta del secondo quarto posto per le azzurre in questa rassegna mondiale dopo quello di Martina Fidanza ieri nello scratch.

Paternoster che ha interpretato bene la gara, rimanendo sempre nella pancia del gruppo, coperta, non esponendosi troppo e cercando di restare fuori dai rischi negli sprint. A mano a mano alcuni buoni nomi sono stati estromessi come la norvegese Stenberg e la tedesca Teutenberg.

Le prime sei a giocarsi le medaglie erano comunque attese: Kopecky, Tracka, Martins, Gillespie, Wollaston e Paternoster. L’azzurra è riuscita a rimanere tra le migliori quattro, la neozelandese Wollaston era rimasta leggermente indietro, ma proprio al colpo di reni è riuscita a mettere mezza ruota davanti alla trentina.

A vincere è stata poi a sorpresa Ally Wollaston, che è riuscita a battere Lotte Kopecky con una possente rimonta in volata: le ha preso la scia e l’ha battuta nel rettilineo finale. A chiudere il podio c’è la statunitense Jennifer Valente.