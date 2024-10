Ciclismo su pista, Jonathan Milan, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini le stelle azzurre al Mondiale di Ballerup

Sta per arrivare il secondo appuntamento per importanza nella stagione internazionale di ciclismo su pista: dopo le Olimpiadi i fari sono puntati sui Mondiali di Ballerup (Danimarca) in programma dal 16 al 20 ottobre. Alcuni protagonisti mancheranno in casa Italia, ma comunque il livello sarà alto e l’obiettivo sarà quello di migliorare il magro bottino ottenuto lo scorso anno a Glasgow.

L’assenza principale per quanto riguarda l’Italia è Filippo Ganna, che ha chiuso in anticipo la stagione dopo la CRO Race e il Gran Piemonte e ha dichiarato di ipotizzare per il futuro un maggior impegno sull’attività su strada rispetto alla pista. L’azzurro quindi non difenderà il titolo mondiale ottenuto nell’inseguimento individuale.

Non mancherà la qualità comunque al maschile: oltre agli eroi di Tokyo (Jonathan Milan, Francesco Lamon, Simone Consonni) ci sono anche l’immarcescibile Elia Viviani (argento nella madison a Tokyo proprio insieme a Consonni) e al veterano Michele Scartezzini. Presenza anche di Davide Boscaro, Renato Favero, Niccolò Galli e Manlio Moro. Nella velocità sarà un’altra occasione per fare esperienza per il campione europeo del chilometro Matteo Bianchi e il bronzo europeo nel keirin Stefano Moro.

L’assenza che spicca al femminile invece è quella di Elisa Balsamo, ma sarà compensata da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, che hanno regalato un sogno all’Italia con l’oro nella madison alle Olimpiadi. C’è anche la veterana Letizia Paternoster così come Miriam Vece che proverà a riscattare l’Olimpiade non esaltante nella velocità.