Ciclismo su pista, il quartetto femminile cede alla Germania in semifinale: sfida alla Cina per il bronzo

Niente da fare per il quartetto italiano formato da Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini. Le azzurre dell’inseguimento a squadre cedono alla Germania in semifinale ai Mondiali di Ballerup, in Danimarca, e affronteranno la Cina nella finale per il bronzo.

La partenza è particolarmente buona per Paternoster, Consonni, Alzini e Guazzini che riescono subito a creare un solco nei confronti delle avversarie con un ottimo primo chilometro: dopo 1000 metri il vantaggio è già di 1”7 e viene ampliato addirittura a più di due secondi nel secondo chilometro.

Le azzurre quindi sembrano essere in grado di poter gestire la pressione, ma nella seconda parte fa la differenza la tedesca Brausse che dà un’accelerazione furente al ritmo del suo quartetto e questo attacco di fatto sfalda completamente le azzurre che perdono il passo giusto e concludono a oltre un secondo di ritardo.

Nella seconda semifinale c’è stato un dominio totale da parte della Gran Bretagna guidate dalla fuoriclasse Katie Archibald riprendendo il quartetto cinese praticamente a metà gara. Azzurre che contro la Cina partiranno certamente favorite per cogliere il metallo meno pregiato.