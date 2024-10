Ciclismo: ai Mondiali nel keirin maschile vince a sorpresa il giapponese Yamasaki. Decimo Stefano Moro

Una delle più grandi sorprese fino ad ora ai Mondiali di ciclismo su pista in quel di Ballerup. Nel velodromo danese è andato in scena lo spettacolo del keirin al maschile che ha visto i Paesi Bassi, dominatori della velocità, addirittura fuori dal podio.

A trionfare è un giapponese: colpaccio per Kento Yamasaki che ha trovato il momento giusto per lanciare il suo sprint in rimonta, andando a sopravanzare tutti i rivali per la vittoria più bella della carriera.

Alle sue spalle l’israeliano Mikhail Yakovlev, medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato al campione uscente, il colombiano Kevin Quinteiro.

Da segnalare la positiva decima piazza finale per l’azzurro Stefano Moro, già bravo a centrare la semifinale. Delusione per Harrie Lavreysen, che ha chiuso solamente ottavo.