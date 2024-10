Chi è Caroline Dolehide: una specialista del doppio sulla strada di Lucia Bronzetti

Sarà Caroline Dolehide l’avversaria di Lucia Bronzetti nella seconda semifinale del WTA 250 di Guangzhou 2024, in programma domani non prima delle ore 12.30 italiane. Pronostico abbastanza incerto sulla carta per il primo confronto diretto ufficiale tra la romagnola e l’americana, che in passato non si erano mai affrontate nel circuito maggiore.

Dolehide ha 26 anni ed in singolare vanta come miglior risultato della carriera la finale del WTA 1000 di Guadalajara 2023, che l’aveva proiettata al best ranking di n.41 al mondo. A livello Slam non si è mai spinta oltre il secondo turno, traguardo raggiunto in tutti i Major ad eccezione di Wimbledon, mentre il suo ruolino di marcia in doppio è molto più brillante.

La nativa di Hinsdale (in Illinois) classe 1998, in coppia con la connazionale Desirae Krawczyk, ha disputato quest’anno probabilmente la sua miglior stagione di sempre facendo breccia nella top10 mondiale (9° posto come best ranking il 26 agosto) grazie ad una buona costanza di rendimento e ad alcuni exploit come la semifinale dei Championships ed il trionfo al WTA 1000 di Toronto.

Per quanto riguarda il singolare, Dolehide è n.101 del ranking WTA ma con i punti della semifinale di Guangzhou è già certa di rientrare tra le prime 90 al mondo. Si preannuncia un match equilibrato e potenzialmente combattuto, che rappresenta una bella chance per entrambe.