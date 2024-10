Chi affronterà Sinner alle ATP Finals? Il possibile girone e l’incognita Alcaraz-Zverev da dirimere

Jannik Sinner si presenterà alle ATP Finals da numero 1 del mondo e con la garanzia di restare in vetta alla graduatoria internazionale al termine di questa annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino sarà tra i grandi favoriti per la vittoria nel torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del 2024 e punterà a essere protagonista indiscusso sul cemento di Torino, dove lo scorso anno perse l’atto conclusivo contro il serbo Novak Djokovic (dopo averlo regolato nel round robin).

Il vincitore di Australian Open e US Open, nonché di tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), sarà inserito in un girone composto da quattro atleti e affronterà uno tra il n. 3 e il n. 4 della Race (la classifica che tiene in considerazione i risultati acquisiti durante la stagione), uno tra il n. 5 e il n. 6, uno tra il n. 7 e il n. 8. Al momento l’unica certezza, in vista del sorteggio, è che eviterà il numero 2, ma non è ancora sicuro chi occuperà quella posizione in vista del torneo in programma dal 10 al 17 novembre.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz occupa il secondo posto con 6.810 punti e precede il tedesco Alexander Zverev (6.415), ma saranno decisivi i risultati del Masters 1000 di Parigi-Bercy (entrambi sono agli ottavi di finale). Il teutonico opererebbe il sorpasso se: vincesse il torneo e l’iberico non disputasse la finale, perdesse l’atto conclusivo e lo spagnolo si fermasse prima della semifinale. Dalla seconda fascia Sinner pescherebbe uno tra il peggior piazzato nel confronto Alcaraz-Zverev e il russo Daniil Medvedev, certo della quarta posizione.

In terza fascia, invece, ci sarà lo statunitense Taylor Fritz (numero 5 con 4.300 punti all’attivo, mal che vada scalerà in sesta piazza), ma l’altro papabile in quell’urna deve ancora essere deciso: il serbo Novak Djokovic è sesto (3.910), ma deve ancora sciogliere i dubbi sulla sua partecipazione e in linea teorica potrebbe ancora essere scavalcato da de Minaur (ma avrebbe bisogno della finale a Bercy), Dimitrov e Tsitsipas (entrambi dovrebbero vincere il torneo).

Se Djokovic dovesse rinunciare allora il numero 7 della Race subentrerebbe in terza fascia e nella quarta ci sarebbero n. 8 e n. 9. In lotta per gli ultimi pass ci sono il norvegese Casper Ruud (3.855) e il russo Andrey Rublev (3.720), entrambi già eliminati a Parigi, l’australiano Alex de Minaur (3.645), il bulgaro Grigor Dimitrov (3.240) e il greco Stefanos Tsitsipas (3.065).

POSSIBILE GIRONE JANNIK SINNER ALLE ATP FINALS

Uno tra n. 3 e n. 4: Alcaraz/Zverev e Medvedev.

Uno tra n. 5 e n.6: Fritz e Djokovic (?)

Uno tra n. 7 e n. 8: Ruud/Rublev/de Minaur/Dimitrov/Tsitsipas