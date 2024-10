Chi affronterà Matteo Berrettini ai quarti di Vienna? Attesa per l’avversario, tutti i precedenti a favore

Matteo Berrettini ha messo in mostra il suo talento e la sua caratura agonistica, sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe in tre set e qualificandosi così ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sul numero 15 del mondo con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale austriaca, dove a questo punto il tabellone potrebbe sorridergli.

Le previsioni della vigilia annunciavano un incrocio molto esigente con lo statunitense Tommy Paul, ma il numero 12 del ranking ATP è stato sconfitto dal suo connazionale Brandon Nakashima al primo turno e così si è aperto un interessante spiraglio per il giocatore romano. Matteo Berrettini attende ora di sapere chi sarà il suo avversario nei quarti di finale e dovrà aspettare la serata odierna per conoscere il vincitore del confronto tra Nakashima e il russo Karen Khachanov.

Primo incrocio di sempre tra il 23enne americano, numero 38 del circuito, e il 28enne russo, numero 23 della classifica internazionale. Testa a testa aperto a ogni risultato per la quarta partita di giornata sul Campo Centrale (si inizia a giocare alle ore 13.30 con Darderi-Draper, poi Dimitrov-Machac e Cobolli-de Minaur non prima delle ore 18.00), con Berrettini che osserverà con attenzione per proiettarsi verso il quarto di finale di domani e sognare in grande.

I risultati ottenuti in Austria hanno permesso all’azzurro di scalare virtualmente sette posizioni nel ranking ATP e di portarsi provvisoriamente al 34mo posto, ma naturalmente la situazione è tutta in divenire e dipenderà dagli esiti dei due tornei che si stanno giocando questa settimana (oltre a Vienna si disputa l’ATP 500 di Basilea). L’obiettivo sarebbe quello di avvicinare sensibilmente la top-30 alla vigilia del Masters 1000 di Parigi-Bercy, trovando la giusta iniezione di fiducia anche in avvicinamento alle Finals di Coppa Davis.

Matteo Berrettini ha vinto i quattro precedenti disputati contro Khachanov: ottavi di finale a Sòfia e a Stoccarda nel 2019, quarti di finale ad Halle nel 2019, terzo turno agli Australian Open nel 2021. Vantaggio anche nei testa a testa con Nakashima: 1-0, frutto dell’affermazione ottenuta due anni fa al primo turno degli Australian Open. In caso di vittoria, il 28enne disputerebbe la semifinale contro chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone che prevede Cobolli-de Minaur e Mensik-Kecmanovic: l’australiano, numero 10 del mondo, è il favorito ma il suo cammino non sarà così agevole.