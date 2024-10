Champions League, Thuram regala il successo all’Inter sullo Young Boys. Il Celtic frena l’Atalanta, il Barcellona manda il Bayern ko

Definitivamente agli archivi la terza giornata della nuova Champions League. Dopo il Milan, esulta anche l’altra squadra di Milano, l’Inter: l’undici di Simone Inzaghi ha la meglio sullo Young Boys all’ultimo respiro grazie alla rete di Thuram, che sblocca una partita che pareva stregata dopo il rigore sbagliato da Arnautovic ad inizio secondo tempo.

Deludente pareggio dell’Atalanta contro il Celtic: i nerazzurri attaccano per tutta la partita avanti al proprio pubblico, ma il muro scozzese regge ed è 0-0. La squadra di Gasperini resta così a cinque punti in classifica, al momento al diciassettesimo posto della classifica generale.

Il Liverpool è l’unica squadra assieme all’Aston Villa a rimanere a punteggio pieno: i Reds battono a domicilio per 1-0 il Lipsia con il gol di Darwin Nunez al 27′ e guardano tutte dall’alto. Il Brest ferma sul pari il Bayer Leverkusen, mentre il Lille supera l’Atletico Madrid per 3-1 con la doppietta di Jonathan David e Zhegrova che rimontano il gol in apertura di Alvarez, Colchoneros che rimangono dunque con soli tre punti in classifica.

E rimane a tre anche il Bayern Monaco: i tedeschi vengono surclassati dal Barcellona, che grazie ad un grandissimo Raphinha, autore di una tripletta, si impongono per 4-1. Colpo esterno anche del Feyenoord sul Benfica, mentre il Manchester City passeggia sullo Sparta Praga con un sonoro 5-0.

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DEL 23 OTTOBRE

Atalanta-Celtic 0-0

Brest-Bayer Leverkusen 1-1

Atletico Madrid-Lille 1-3

Barcellona-Bayern Monaco 4-1

Benfica-Feyenoord 1-3

Manchester City-Sparta Praga 5-0

Lipsia-Liverpool 0-1

Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-2

Young Boys-Inter 0-1