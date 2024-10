Champions League oggi, calendario partite 23 ottobre: orari, programma, tv, streaming

Oggi mercoledì 23 ottobre si disputano nove partite valide per la terza giornata della Champions League 2024-2025 di calcio. Due squadre italiane scenderanno in campo per cercare punti importanti in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta: l’Inter farà visita agli svizzeri dello Young Boys alle ore 21.00, mentre l’Atalanta ospiterà gli scozzesi del Celtic Glasgow alle ore 18.45. I Campioni d’Italia partiranno con i favori del pronostico, impegno non così proibitivo per gli orobici di fronte al proprio pubblico.

Il big match di giornata è indubbiamente quello tra Barcellona e Bayern Monaco, ma attenzione anche agli ostacoli che si troveranno di fronte l’Atletico Madrid (gli spagnoli incroceranno il Lilla) e il Liverpool (gli inglesi faranno visita al Lipsia). Avversari di basso livello per il Manchester City (in casa contro lo Sparta Praga) e il Bayer Leverkusen (sul campo del Brest), mentre Benfica-Feyenoord e Salisburgo-Dinamo Zagabria completano il programma.

Young Boys-Inter sarà l’esclusiva della settimana su Amazon Prime, visibile in diretta streaming da parte di tutti gli abbonati. Tutti gli altri incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky, con un passaggio in chiaro su TV8 per Barcellona-Bayern Monaco. Di seguito il calendario completo delle partite di oggi (mercoledì 23 ottobre), gli orari e il palinsesto tv e streaming di tutti gli incontri validi per la Champions League 2024-2025 di calcio.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Mercoledì 23 ottobre

18.45 Atalanta-Celtic Glasgow

18.45 Brest-Bayer Leverkusen

21.00 Young Boys-Inter

21.00 Lipsia-Liverpool

21.00 Manchester City-Sparta Praga

21.00 Barcellona-Bayern Monaco

21.00 Atletico Madrid-Lilla

21.00 Salisburgo-Dinamo Zagabria

21.00 Benfica-Feyenoord

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE OGGI: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Mercoledì 23 ottobre

18.45 Atalanta-Celtic Glasgow (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 Brest-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 Young Boys-Inter (diretta streaming su Amazon Prime)

21.00 Barcellona-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 Manchester City-Sparta Praga (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 Lipsia-Liverpool (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 Atletico Madrid-Lilla (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 Benfica-Feyenoord (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 Salisburgo-Dinamo Zagabria (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Prevista la diretta gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 per le partite delle ore 21.00; diretta gol solo su Sky Sport 251 per le partite delle ore 18.45.