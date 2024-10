Champions League oggi, calendario partite 22 ottobre: orari, programma, tv, streaming

La terza giornata della Champions League di calcio prende il via. Nella due giorni del 22-23 ottobre la massima competizione europea per club terrà banco nella nuova formula che tanta curiosità ha alimentato tra gli appassionati. 36 club prenderanno parte a una competizione a girone unico, dovendo affrontare otto partite, giocando metà delle sfide in casa e metà in trasferta.

Le prime otto compagini di questa fase si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere all’Europa League. Gli otto club che prevarranno nei playoff per la fase a eliminazione diretta, andranno agli ottavi di finale dove affronteranno le prime otto classificate, che a loro volta saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi.

Cinque le italiane presenti. Di scena quest’oggi, martedì 22 ottobre, Milan, Juventus e Bologna. I rossoneri, dopo aver perso le prime due partite contro il Liverpool e il Bayer Leverkusen, vanno a caccia del primo successo in quest’annata europea, affrontando a San Siro il Brugge. La formazione allenata da Paulo Fonseca punta senza mezzi termini ai tre punti.

La Vecchia Signora, invece, ha iniziato alla grande il proprio percorso, battendo tra le mura amiche il PSV e soprattutto imponendosi in rimonta sul campo del Lipsia, nonostante l’espulsione del portiere Michele Di Gregorio. La squadra guidata da Thiago Motta giocherà contro lo Stoccarda e vorrà assicurarsi la terza vittoria in altrettanti incontri disputati. A chiudere il cerchio, la compagine felsinea dovrà affrontare la difficile trasferta in terra inglese contro l’Aston Villa e per la squadra di Vincenzo Italiano sarà dura, ma si vorrà dare il 101% sul rettangolo verde per quanto sta accadendo in Emilia-Romagna a causa dell’alluvione.

Oggi, martedì 22 ottobre, andrà in scena il day-1 della terza giornata della Champions League 2024-2025 di calcio sarà coperta interamente dai canali di Sky Sport, ivi comprese le sfide che vedranno impegnate Milan, Juventus e Bologna. La trasmissione in streaming sarà su SkyGo e NOW.

CHAMPIONS LEAGUE OGGI IN TV

Martedì 22 ottobre

18.45 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Milan-Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Monaco-Stella Rossa Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Juventus-Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Aston Villa-Bologna – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Shakhtar – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Paris-PSV- Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Sturm Graz-Sporting CP – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Girona-S. Bratislava – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

Diretta tv: Sky Sport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.