Champions League calcio femminile: gironi da brividi per Roma e Juventus

Roma e Juventus sono riuscite a superare i preliminari della Champions League di calcio femminile, raggiungendo così la fase a gironi riservata esclusivamente a sedici squadre. Le giallorosse avevano sbrigato la non complicata pratica del Servette, mentre le bianconere si erano rese protagoniste di una spettacolare impresa contro le quotatissime francesi del PSG, che partivano con i favori del pronostico. Le compagini italiane sono ore pronte a proseguire la propria avventura nella massima competizione europea.

Il sorteggio non è stato dei più semplici per le due rappresentanti del Bel Paese, finite in raggruppamenti particolarmente complessi e in cui non sarà facile emergere. La Roma dovrà vedersela contro due avversarie di grandissima tradizione come le francesi del Lione e le tedesche del Wolfsburg, mentre le turche del Galatasaray sembrano essere alla portata delle Campionesse d’Italia, desiderose di fare la differenza anche in campo continentale.

La Juventus dovrà cercare due grandi imprese contro autentiche corazzate come le tedesche del Bayern Monaco (in semifinale nella passata stagione) e le inglesi dell’Arsenal, mentre l’impegno con le norvegesi del Valerenga appare abbordabile: la capolista della Serie A, capace di vincere le prime quattro partite di campionato, dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo se vorrà farsi strada nel torneo. Ricordiamo che le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno ai quarti di finale.

Le spagnole del Barcellona, detentrici del titolo, sono finite nel gruppo D insieme alle inglese del Manchester City (semifinaliste la scorsa primavera), alle austriache del St. Poelten e alle svedesi del Hammarby. Nel gruppo B, invece, le inglesi del Chelsea (vice campionesse in carica) incroceranno le sempre blasonate spagnole del Real Madrid, le olandesi del Twente e le scozzesi del Celtic Glasgow. Di seguito il quadro dettagliato dei gironi della Champions League 2024-2025 di calcio femminile.

GIRONI CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

GRUPPO A: Lione, Wolfsburg, Roma, Galatasaray.

GRUPPO B: Chelsea, Real Madrid, Twente, Celtic Glassgow.

GRUPPO C: Bayern Monaco, Arsenal, Juventus, Valerenga.

GRUPPO D: Barcellona, Manchester City, St. Poelten, Hammarby.