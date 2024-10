Carlos Alcaraz pronto alla sfida contro Sinner: “Avrei preferito Bu, ma amo queste battaglie”

Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà in campo quest’oggi per la Finale dell’ATP500 di Pechino (Cina) contro Jannik Sinner. Non ci poteva essere confronto migliore, dal momento che il n.1 e 2 del ranking ATP si sfideranno per il titolo torneo asiatico. Un match che vede i due contendenti arrivare all’appuntamento in maniera diversa soprattutto dal punto di vista mentale.

Alcaraz, rigenerato dall’esperienza in Coppa Davis e in Laver Cup, ha fatto vedere un grande tennis nel corso dei suoi match in Cina e vuole concludere alla grande, sconfiggendo il n.1 del mondo. Di contro, Sinner è stato ed è un po’ condizionato dalla vicenda legata al ricorso della WADA. L’altoatesino sperava che il caso della doppia positività involontaria al Clostebol fosse ormai archiviato, ma l’appello al TAS richiesto dall’Agenzia Mondiale dell’antidoping ha riaperto la vicenda.

E quindi sarà da capire che versione di Jannik avremo in campo, dal momento che nei match precedenti, pur conclusi vittoriosamente, si è notata un’assenza di brillantezza nello sviluppo del suo gioco, ben compensata però da una capacità di rimanere sempre aggrappato al punto e soprattutto di giocare al meglio i punti importanti. Delle sensazioni alla vigilia ha parlato Carlitos in conferenza stampa.

“È chiaro che avrei preferito Bu (sorride ndr.). Voglio essere onesto: Jannik è il miglior giocatore del mondo oggi e sarebbe stato meglio affrontare il tennista cinese, che comunque ha fatto vedere un grande tennis nel corso di questo torneo. Tuttavia, come ho sempre detto, amo anche queste battaglie, sfidare i migliori al mondo nelle partite più difficili. Mi dovrò misurare con Sinner in Finale e ne sono felice“, ha dichiarato Alcaraz.