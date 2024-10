Calendario World Tour short track 2024-2025: le date e le località di tutte le tappe. Una sarà in Italia!

Tra poco si comincia. Il conto alla rovescia sta per terminare la stagione dello short track è pronta per regalare emozioni. I pattini veloci saranno nuovamente in scena a partire dal prossimo week end (25-27 ottobre) a Montreal (Canada) per il primo appuntamento del massimo circuito internazionale. La nomenclatura non sarà più di Coppa del Mondo, ma di World Tour.

Cosa cambia? Al di là del nome, c’è anche un mutamento di spartito rispetto agli impegni da parte degli atleti che, in pratica, affronteranno ogni appuntamento come se fosse il programma di una rassegna iridata, ovvero prendendo parte a diverse specialità per totalizzare un punteggio nella classifica generale che tiene conto dei riscontri.

Da capire in che modo i pattinatori gestiranno lo schedule, considerando anche il fatto che la stagione invernale contemplerà Europei e Mondiali. Un calendario che, tornando al World Tour, prevede sei tappe, tra cui quella di Milano nel mese di febbraio del 2025, a fungere da appuntamento pre-olimpico pensando a quello accadrà nel 2026 nel capoluogo lombardo.

In casa Italia le motivazioni saranno alte, in un gruppo che basa il proprio mix tra atleti di grande esperienza e giovani rampanti, in cui la figura di Pietro Sighel è un po’ la sintesi di tutto questo, per l’età del nostro portacolori e i risultati conseguiti nel proprio percorso fino a questo momento. Da non dimenticare, ovviamente, anche una Arianna Fontana che proverà a far coesistere gli impegni dello short track con quelli dello speed skating.

CALENDARIO WORLD TOUR SHORT TRACK 2024-2025

25-27 ottobre a Montreal (Canada);

1-3 novembre a Salt Lake City (USA);

6-8 dicembre a Pechino (Cina);

13-15 dicembre a Seoul (Corea del Sud);

7-9 febbraio a Tilburg (Paesi Bassi);

14-16 febbraio a Milano (Italia)